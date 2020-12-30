Рейтинг лучших смартфонов на операционной системе Android в различных категориях представил портал Gizmochina Источник: РИА Новости

Рейтинг лучших смартфонов на операционной системе Android в различных категориях представил портал Gizmochina.

Лучший камерофон - Huawei Mate 40 Pro +

Huawei Mate 40 Pro + занимает первое место среди камерофонов в рейтинге лаборатории DxOMark.

Имеет 5 камер, включая 50-мегапиксельный основную камеру высокого разрешения, 8-мегапиксельный усовершенствованным телеобъективом, 20-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив и фронтальную камеру с поддержкой видеосъемки в формате 4K.

У Mate 40 Pro+ задняя панель выполнена из керамики с нанопокрытием черного или белого цвета. Смартфоны оснащены быстрой зарядкой, сверхширокоугольным объективом, основной камерой высокого разрешения, усовершенствованным телеобъективом и фронтальной камерой с поддержкой видеосъемки в формате высокой четкости 4K.

Mate 40 Pro+ имеет встроенные датчики жестов и сенсоры для разблокировки смартфона с функцией 3D Face Unlock. Цена - 1399 евро.

Лучший универсальный флагман - Xiaomi Mi 10

Данная модель удовлетворяет большинству критериев выбора и является "золотой серединой" по характеристикам, цене, и даже наличии на разных рынках.

Телефон, выпущенный в первом 2020-го, не является лучшим телефоном Xiaomi в этом году. Это звание достается Mi 10 Ultra, но стандартный Mi 10 - это тот, который удовлетворяет большинству критериев.

Смартфон оснащен дисплеем с разрешением 2340 на 1080 пикселей и диагональю 6,67 дюйма, поддерживает сети 5G и име5т оперативную память нового формата LPDDR5 (8 или 12 гигабайт в зависимости от комплектации).

Камера Mi 10 имеет основной модуль на 108 мегапикселей и широкоугольный на 13 мегапикселей. Можно записывать видео в разрешении 8K.

Samsung Galaxy S20 занимает второе место в этой категории - лучший универсальный флагман. Отличный выбор для тех, кто ищет телефон, отвечающий большинству требований.

Имеет дисплей QHD + AMOLED с частотой обновления 120 Гц, отличные камеры, рейтинг IP68, поддержку беспроводной зарядки и три года обновлений ОС.

Лучшее соотношение цены и качества - Xiaomi Mi 10T Pro 5G

Смартфон Xiaomi Mi 10T Pro 5G оснащен экраном с частотой 144 герц, процессором Snapdragon 865 и сверхбыстрым хранилищем UFS 3.1.

На "борту" есть тройная задняя камера на 108 МП и мощный аккумулятор емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 33 Вт. Цена телефона - 599 евро (8 + 128 ГБ).

Почетное второе место у Samsung Galaxy S20 FE с экраном Super AMOLED 120 Гц, процессором Exynos 990 / Snapdragon 865, хорошими камерами и аккумулятором емкостью 4500 мАч с поддержкой быстрой зарядки 25 Вт и беспроводной зарядки 15 Вт. Цена - $699 за версию на 128 ГБ.

Лучший складной смартфон - Samsung Galaxy Z Fold 2

Лучший складной смартфон - Samsung Galaxy Z Fold 2. В новом телефоне увеличены дисплеи (7,6 и 6,2 дюйма), улучшена конструкция шарниров, увеличен аккумулятор 4500 мАч и установлена ​​более быстрая проводная зарядка.

Основной дисплей Infinity Flex, QXGA + Dynamic AMOLED 2X (22,5: 18) (2208x1768) выполнен из ультратонкого стекла Ultra Thin Glass, а технология скрытого шарнира позволяет фиксировать телефон под любым углом.

У Galaxy Z Fold2 5 камер: две 10-мегапиксельных селфи-камеры на внешнем и внутреннем дисплеях, а также основная 12-мегапиксельная тройная камера с двумя широкоугольными объективами и одним телеобъективом с двукратным оптическим или 10-кратным гибридным зумом.

Под корпусом - более мощный 8-ядерный процессор Snapdragon 865+, 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ памяти. Цена - $1999.

Отдельно составители рейтинга выделили складной смартфон LG Wing, который, по их мнению, обладает уникальным поворотным механизмом.

Лучший бюджетный телефон 5G - OnePlus Nord

В категории бюджетных устройств с 5G лучшим является OnePlus Nord. Цена - 399 евро.

Этот гаджет имеет AMOLED-дисплей с частотой 90 герц, 5 задние камеры и 2 фронтальные камеры, процессор Snapdragon 765G, 8 ГБ оперативной памяти, 128 ГБ памяти, а также аккумулятор 4115 мАч, поддерживающий быструю зарядку 33 Вт.

Moto G 5G Plus получает поощрительное второе место.

Он соответствует OnePlus Nord по количеству камер, имеет ЖК-дисплей дисплей с высокой частотой обновления, процессор Snapdragon 765 массивную батарею емкостью 5000 мАч и работает на почти стандартной версии Android. Цена - 399 евро за версию 6 + 128 ГБ.

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