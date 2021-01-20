Qualcomm представила мобильный процессор Snapdragon 870 5G [ Редактировать ]
Источник: Qualcomm
Американская технологическая компания Qualcomm представила новый процессор Snapdragon 870 5G для флагманских смартфонов верхнего ценового сегмента. Об этом сообщает пресс-служба компании.
Новый чипсет является упрощенной версией самого мощного на данный момент процессора Snapdragon 888.
Snapdragon 870 5G является развитием платформы Snapdragon 865. Главным отличием от Snapdragon 865+ стала увеличенная на 100 Мгц частота - 3,2 Ггц - благодаря процессору Kryo 585.
Процессор содержит модем Snapdragon X55 5G и графический процессор GPU Adreno 650, который ранее использовался в Snapdragon 865+.
Чипсет поддерживает экраны с разрешением 1440p и частотой до 144 герц, камеры до 200 Мп и съемку видео до 8K.
Первые смартфоны на базе Snapdragon 870 появятся уже в первом квартале 2021 года.
Специализированные издания пишут, что новинка будет использоваться в новых смартфонах OnePlus 9, Motorola Edge S и Redmi K40.
Напомним, что Samsung создали впечатляюще мощный процессор для смартфонов Samsung Exynos 2100.
по теме
Полноценных прототипов в лабораториях Apple на данный момент нет. В 2021 году компания не планирует серьезных изменений в своей продуктовой линейке и сосредоточится на выпуске флагманских iPhone и iPad
Samsung Exynos 2100 попробует доказать, что Snapdragon 888 от Qualcomm - не единственный лидер на рынке производительных мобильных чипов
впервые в модельном ряде Galaxy S смартфоны получат поддержку стилуса S-Pen от Galaxy Note
Рейтинг лучших смартфонов на операционной системе Android в различных категориях представил портал Gizmochina
Сконструювати новий гаджет, презентувати як стартап на всесвітній IT-конференції та налагодити продаж. Це все - вже зробив звичайний школяр із Одеси