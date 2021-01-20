Новый чипсет является упрощенной версией самого мощного на данный момент процессора Snapdragon 888 Источник: Qualcomm

Американская технологическая компания Qualcomm представила новый процессор Snapdragon 870 5G для флагманских смартфонов верхнего ценового сегмента. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Новый чипсет является упрощенной версией самого мощного на данный момент процессора Snapdragon 888.

Snapdragon 870 5G является развитием платформы Snapdragon 865. Главным отличием от Snapdragon 865+ стала увеличенная на 100 Мгц частота - 3,2 Ггц - благодаря процессору Kryo 585.

Процессор содержит модем Snapdragon X55 5G и графический процессор GPU Adreno 650, который ранее использовался в Snapdragon 865+.

Чипсет поддерживает экраны с разрешением 1440p и частотой до 144 герц, камеры до 200 Мп и съемку видео до 8K.

Первые смартфоны на базе Snapdragon 870 появятся уже в первом квартале 2021 года.

Специализированные издания пишут, что новинка будет использоваться в новых смартфонах OnePlus 9, Motorola Edge S и Redmi K40.

Напомним, что Samsung создали впечатляюще мощный процессор для смартфонов Samsung Exynos 2100.