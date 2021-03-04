До 15 марта в Украине ожидают первую партию вакцины CoronaVac китайской фармацевтической компании Sinovac Biotech. Об этом сообщила компания Лекхим, которая является представителем Sinovac в Украине.

Группа фармацевтических компаний Лекхим - уполномоченный представитель в Украине компании Sinovac Biotech, КНР, сообщает о намерении поставить в Украину первую партию вакцины CoronaVac, производства компании Sinovac до 15 марта 2021 года. Поставку будет осуществлять ЗАО Лекхим.

В государственной компании Медицинские закупки Украины заявили, что сейчас проверяют, поступало ли к ним официальное письмо от Лекхим. При этом в предприятии добавили, что согласно договору, вакцину должны поставить не позднее 13 марта и она должна соответствовать всем условиям контракта.

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