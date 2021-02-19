В Киеве подросток изнасиловал племянника-инвалида [ Редактировать ]
В Киеве, в Дарницком районе, 13-летнего жителя подозревают в изнасиловании своего семилетнего двоюродного племянника, мальчика с инвалидностью. Об этом сообщает "24 канал".
По данным следствия, подростка на пол часа оставили присматривать за ребенком, который после этого пожаловался на боли в определенных частях тела. Полиция подтвердила факт изнасилования.
Представитель районного управления полиции Евгений Ласкин отметил, что с юридической позиции здесь ситуация не совсем однозначна. Украинское законодательство предусматривает уголовную ответственность за подобные преступления с 14 лет, но определенные наказания в ряде случаев возможны с 11 лет.
Ранее мы писали о том, что в Мариуполе подростки изнасиловали девушку и разослали видео в Telegram.
Также сообщалось, что парень изнасиловал пенсионерку и украл у нее одежду. Полицейские разоблачили молодого человека через несколько дней. Он признался в преступлении, объясняя содеянное действием алкоголя.
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