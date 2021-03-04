В марте Министерство здравоохранения Украины планирует сделать инъекции препаратом от коронавируса примерно 250 тысячам украинцам. Об этом заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко во время брифинга.

Уже со следующей недели планируется делать до 20 тысяч прививок в сутки.

С 10 марта мы должны выйти на показатель 10-20 тысяч прививок в сутки. И дальше эта динамика будет расти.

По его словам, при наличии необходимого количества вакцин в стране можно вакцинировать запланированное количество человек.

Также главный санитарный врач добавил, что в среду, 3 марта, вакцинацией населения в Украине занимались 45 мобильных бригад. Прежде всего, прививки делали медицинским работникам, оказывающим помощь пациентам с коронавирусом.

По словам Ляшко, в Украине COVID-прививку получили 1436 человек старше 60 лет.

Это 15% от всех провакцинированных в нашей стране.

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