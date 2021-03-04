Націоналізувати Мотор Січ. Такий законопроект подадуть до парламенту цього тижня. Про це заявив глава Фракції Слуга Народу Давид Арахамія. За його словами це питання обороноздатності.

Таким чином уряд хоче врегулювати правовий статус цієї компанії. Нагадаємо: президент Зеленський заявляв, що не дозволить зробити Китай власником акцій Мотор Січі. Більше новин в економічному огляді Кирила Воронка.

Попри паузи у відносинах з Міжнародним валютним фондом, зупиняти соціальні виплати міністерство фінансів не збирається. Про це заявив очільник міністерства - Сергій Марченко. Він зазначив, що триває дискусія з ключових питань. І жодних критичних акцентів не виявлено.

Також міністр фінансів додав, що в форматі офлайн міністерство швидше знайде рішення, аніж через монітор. Місія Фонду офіційно припинила свою роботу в Україні 12 лютого через не виконання українською владою вимог міжнародних партнерів.

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74 сайти з продажу тіньового алкоголю - закрито. Державна фіскальна служба України проводить операцію "Спирт". Про це на своїй сторінці у Фейсбуці повідомив голова ДФС Вадим Мельник. Він наголосив, що встановлено 118 інтернет-ресурсів, через які незаконно продавали алкогольні напої. Наразі в судах розглядають заборону ще майже сотні сайтів та закритих груп в соціальних мережах.

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202 мільйони гривень податку за розкішні авто заплатили торік українці. Проте третій рік поспіль ці надходження скорочуються. Це зумовлено тим, що після 2014 року громадяни купують менше автомобілів, зокрема й люксових. Цьогоріч перелік коштовних автівок, скоротився до 172 моделей, а це вдвічі менше, ніж два роки тому.

Ставка транспортного податку становить 25 тисяч гривень. Втім якщо власник автомобіля за понад 2 мільйони 250 тисяч гривень не сплатить податок, то на нього чекає штраф в сумі 340 гривень. Максимальне покарання при повторній несплаті - 1020 грн.

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А от електрокари набувають популярності. На початок березня в Україні зареєстровано понад 26 тисяч електромобілів. Про це повідомили в Головному сервісному центрі МВС. Найбільше електричних автівок зареєстровано в Києві, Одеській та Київській областях.

А в світі на електромобілі припадає більше 5% відсотків продаж всіх автомобілів. Наприклад, в Європі і Китаї торік продали майже півтора мільйона зразків електрокарів. Це вчетверо перевищує продажі на американському ринку, де все ще надають перевагу традиційним автівкам з двигунами внутрішнього згоряння.