Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш закликав країни поступово відмовитися від вугілля в електроенергетиці.

Ідеться про те, щоб до 2030 скоротити використання на 80% у порівнянні з рівнем 2010 року. За словами посадовця, це необхідний крок у рамках боротьби зі зміною клімату.

Крім того, за даними ООН, шкідливі викиди від викопного палива - причина кожного п'ятого випадку смерті у світі. Найбільшими забрудниками є Китай, США та Індія. Усі вони долучилися до глобального розвитку зеленої енергетики.