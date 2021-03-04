В ООН закликають відмовлятись від вугілля в електроенергетиці [ Редактировать ]
Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш закликав країни поступово відмовитися від вугілля в електроенергетиці.
Ідеться про те, щоб до 2030 скоротити використання на 80% у порівнянні з рівнем 2010 року. За словами посадовця, це необхідний крок у рамках боротьби зі зміною клімату.
Крім того, за даними ООН, шкідливі викиди від викопного палива - причина кожного п'ятого випадку смерті у світі. Найбільшими забрудниками є Китай, США та Індія. Усі вони долучилися до глобального розвитку зеленої енергетики.
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