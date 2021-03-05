Генеральный директор видиохостинга YouTube Сьюзан Войчицки сообщила, что собирается разблокировать аккаунт бывшего президента США Дональда Трампа. Доступ закрыли из-за штурма Капитолия.

Доступ к аккаунту Трампа после штурма Капитолия 6 января 2921 года закрыли Twitter, Facebook, Instagram, Snapchat, YouTube и Twitch.

"Мы отменим решение о приостановке работы канала Дональда Трампа, когда определим, что риск насилия снизился", - заявила Войчицки.

Напомним, 13 февраля Сенат США не поддержал объявление импичмента для 45-го президента Дональда Трампа.

За объявление импичмента проголосовали 57 сенаторов (из них 7 - республиканцы), против - 43. Для импичмента не хватило еще 10 голосов.

Как известно, Трампа обвиняли в подстрекательстве к мятежу. Речь идет о беспорядках в Вашингтоне, которые устроили сторонники 45-го президента, а также об их вторжении в Капитолий.