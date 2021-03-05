YouTube возобновит аккаунт Трампа [ Редактировать ]
Генеральный директор видиохостинга YouTube Сьюзан Войчицки сообщила, что собирается разблокировать аккаунт бывшего президента США Дональда Трампа. Доступ закрыли из-за штурма Капитолия.
Доступ к аккаунту Трампа после штурма Капитолия 6 января 2921 года закрыли Twitter, Facebook, Instagram, Snapchat, YouTube и Twitch.
"Мы отменим решение о приостановке работы канала Дональда Трампа, когда определим, что риск насилия снизился", - заявила Войчицки.
Напомним, 13 февраля Сенат США не поддержал объявление импичмента для 45-го президента Дональда Трампа.
За объявление импичмента проголосовали 57 сенаторов (из них 7 - республиканцы), против - 43. Для импичмента не хватило еще 10 голосов.
Как известно, Трампа обвиняли в подстрекательстве к мятежу. Речь идет о беспорядках в Вашингтоне, которые устроили сторонники 45-го президента, а также об их вторжении в Капитолий.
по теме
Президент США Джо Байден отметил решение своего предшественника Дональда Трампа об ограничении въезда в страну
В частности, Госдеп анализирует, подпадают ли под санкции организации, участвующие в строительстве газопровода
В северных и западных областях 5 марта будет падать небольшой мокрый снег и дождь
Включая его в рацион, можно снизить риск развития ряда заболеваний
Масленица - один из самых древних и самых веселых праздников