Байден отменил ограничения Трампа на въезд в США [ Редактировать ]
Президент США Джо Байден отметил решение своего предшественника Дональда Трампа об ограничении въезда в страну. Оно относится к некоторым категориям иностранных граждан. Его заявление опубликовано на сайте Белого дома.
"Решение не защищает интересы Соединенных Штатов. Напротив, это вредит Соединенным Штатам", - подчеркнул Байден.
Глава государства пояснил, что указ Трампа не позволяет членам семей граждан США и законных постоянных жителей страны присоединиться к своим родственникам. Кроме того, ограничение на въезд "вредит отраслям в Соединенных Штатах, где используются таланты со всего мира".
В 2020 году 45-й президент США Дональд Трамп подписал указа, который препятствовал въезду в страну "иммигрантов, представляющих собой риск для рынка труда США" во время пандемии COVID-19.
26 января правительство США начало требовать от почти всех международных авиапассажиров получения отрицательных результатов теста на COVID-19 в течение трех дней после поездки, но не имеет аналогичных требований для пересечения сухопутной границы.
В указе, изданном в прошлом месяце, Байден приказал официальным лицам США "немедленно начать дипломатические переговоры с правительствами Канады и Мексики относительно протоколов общественного здравоохранения для наземных портов въезда".
Накануне президент США Джо Байден обвинил Россию в намерении подорвать трансатлантическое сотрудничество США и стран Европы. Также глава США пообещал защищать суверенитет и территориальную целостность Украины.
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