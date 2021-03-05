AstraZeneca - і для молодих, і для людей похилого віку

Жодних вікових обмежень! Німеччина переглянула позицію щодо вакцинації людей похилого віку сироваткою AstraZeneca. Які рекомендації діють нині? І чому через AstraZeneca сваряться Італія та Австралія? Тетяна Логунова продовжить.

AstraZeneca - і для молодих, і для людей похилого віку. Німецька комісія з вакцинації переглянула свої рекомендації й дозволила робити щеплення сироваткою людям віком старше ніж 65 років. Обмеження запроваджували через відсутність даних щодо ефективності препарату для цієї вікової групи. Але останні дослідження засвідчили: AstraZeneca діє.

Лотар Вілер, президент Інституту імені Роберта Коха:

Я вас дуже прошу: якщо вам пропонують щеплення, ідіть і робіть. Усі вакцини, які є в Німеччині, надійні й ефективні. Свіжі дослідження, до речі, засвідчили, що AstraZeneca ефективна для людей віком 65 плюс.

Аналогічне рішення ухвалили й у Франції. Там теж тепер рекомендують AstraZeneca людям старшим за 65 років.

У Німеччині, так само як і у Франції, сподіваються, що скасування вікових обмежень прискорить процес імунізації літніх людей. І покращить імідж самої сироватки. Адже той факт, що AstraZeneca не рекомендували людям поважного віку, трохи насторожував навіть прихильників вакцинації. Тепер питання зняті.

Тим часом через AstraZeneca вже сваряться Італія та Австралія. Напередодні офіційний Рим уперше заблокував експорт вакцини за межі ЄС. Ідеться про 250 тисяч доз AstraZeneca, які виготовили на італійській фабриці і планувати відправити до Австралії. У Канберрі вже заявили - причини розуміють, але все одно просять переглянути це рішення.

Скот Моррісон, прем'єр-міністр Австралії:

В Італії щодня помирають близько трьохсот людей. Тому я розумію високий рівень тривоги, який відчувають в Італії та інших європейських країнах. У них кризова ситуація. У нас вона не така.

Грег Хант, міністр охорони здоров'я Австралії:

Ми намагаємося вирішити цю проблему на офіційному рівні й попросили Єврокомісію переглянути рішення.

Зупинити відправку вакцини Італія змогла завдяки новим правилам, які Єврокомісія ухвалила наприкінці січня. Вони зобов'язують виробника просити дозвіл на експорт препарату за межі ЄС у країни, де була виготовлена сироватка. І та може відмовити, якщо виробник не повністю виконує умови контракту з Єврокомісією. Наприклад, як у випадку з AstraZeneca зменшує обсяги поставок на європейський ринок. Про готовність блокувати експорт вакцин уже заявив і міністр охорони здоров'я Франції.

Ви розумієте Італію? Те, що вони зробили з AstraZeneca?

Олів'є Веран, міністр охорони здоров'я Франції:

Ви розумієте Італію? Те, що вони зробили з AstraZeneca? - Так, розумію. - Франція могла б зробити те саме? - Так, могла б.

А Євросоюз заявив про намір продовжити контроль за експортом вакцин. Щонайменше до кінця червня.