Уже не під санкціями. Рада Євросоюзу викреслила із санкційного списку - колишнього міністра освіти Дмитра Табачника та екс-головного банкіра і віце-прем'єра Сергія Арбузова. Це одіозні урядовці часів Януковича. Сам Янукович залишається під санкціями. Разом із Пшонкою, Курченком та Клименком.

Чим керувалися європосадовці у своєму рішенні? І що це означає для України? Розкаже Олена Абрамович.

Санкційні списки скорочуються. Євросоюз вчергове продовжив на рік санкції проти Віктора Януковича та його оточення. І якщо сім років тому, у березні 2014, коли їх запроваджували, в переліку було 22 прізвища, то тепер залишилось усього 8.

Цього разу зі списку викреслили Сергія Арбузова та Дмитра Табачника. І вони тепер можуть їхати до ЄС (якщо коронавірус не завадить) та користуватися своїми коштами на європейських рахунках. Нев'їзними до Євросоюзу із заблокованими рахунками залишаються Віктор Янукович, Віталій Захарченко, Віктор Пшонка, Віктор Ратушняк, Олександр Янукович, Артем Пшонка, Сергій Курченко та Олександр Клименко. І, до речі, певною частиною своїх коштів вони таки мають право скористатися.

Згадані особи можуть подати заяву до компетентних органів відповідної держави-члена з метою отримання дозволу на використання заморожених коштів для основних потреб або особливих платежів.

Наклав санкції Брюссель у 2014 в терміновому порядку, щоб продемонструвати хоч якусь реальну підтримку учасникам Євромайдану. До цього лише лунали слова про "глибоке занепокоєння". Санкції мали допомогти Україні повернути розкрадені кошти Віктором Януковичем та його оточенням. Але для цього потрібні були докази: порушені справи й реальні судові рішення проти цих осіб. Ще наприкінці 2014 західні ЗМІ стали попереджати - без доказів про корупцію списки будуть скорочуватися.

ЄС, імовірно, скоротить список на три особи, оскільки справи проти них в Україні закрили, заявили дипломати. Юристи ЄС також висловили занепокоєння щодо ще 13 людей, які, можливо, не були належним чином поінформовані владою України про справи проти них.

Про непохитну санкційну позицію Європи ще місяць тому на політичних теренах ЄС розповідав прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Тоді він зазначив - санкції зніматимуть із тих, хто вже поніс відповідальність.

Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України:

Європа залишається на твердих непохитних позиціях підтримки України, зокрема і санкційній політиці. Санкції продовжуються стосовно окремих фізичних осіб. Там де санкції відіграли свою роль щодо цих осіб, кошти, або цінності які були вкрадені повернуті, звичайно санкції там можуть завершувати свою дію, але це окрема процедура, яка підлягає окремому розгляду.

Утім, щодо екс-віце-прем'єра Сергія Арбузова та колишнього міністра освіти Дмитра Табачника, не все так одонозначно. Слідство відносно них триває вже понад 7 років, судових вироків немає, відсутне й фінансове відшкодування, яке вони завдали Україні.

Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України:

Немає відчутного прогресу у розслідуваннях їхніх справ в Україні, конкретно по цим людям і ми порушили це питання перед нашими правоохоронними органами треба пришвидшувати цю роботу, для того, щоб надавати ЄС необхідну доказову базу для продовження санкцій.

У свою чергу, переконують політологи, Європа й надалі буде знімати санкції з оточення Януковича.

Володимир Фесенко, політолог:

Цей процес триває вже не один рік. Цей процес, я можу помилитися, але мінімум 3-4 роки. Це ж не перше і не останнє таке рішення Не перше рішення, по скасуванню санкцій. Першим був Портнов, якщо я не помиляюсь, але далі там йшли і інші. І думаю, що список буде продовжений. Так що нашому генпрокурору, ДБР, СБУ треба якось напрягтись і щось тут зробити.

Колишнього віце-прем'єр-міністра України Сергія Арбузова звинувачували у причетності до масових убивств у січні-лютому 2014, утім, за рік після Революції стало відомо, що підозру з нього зняли. На початку 2018 оголосили в розшук за іншою справою - щодо співучасті у заволодінні понад трьома мільярдами гривень.

Справа до суду так і не дійшла. Колишньому міністру освіти Дмитру Табачнику інкримінують розкрадання державного майна в особливо великих розмірах. З червня 2015 чиновник-утікач у розшуку.