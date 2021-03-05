Які плани в уряду на масову імунізацію до кінця року?

Що спільного між інформаційними атаками й низькими темпами вакцинації? І які плани в уряду на масову імунізацію до кінця року? Про це депутати сьогодні говорили весь день.

Звітував під куполом і міністр. Та чи почули нардепи від Степанова те, що хотіли, знає Ксенія Барвіненко.

Вакцина безпечна й дієва, а ті, хто не вірять, колаборанти Ковіду. Значну частину свого виступу очільник МОЗ присвятив скаргам на нібито інформаційні атаки, які дискридетують і Міністерство, і вакцину.

Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України:

На 10 тисяч проведених нами вакцинацій зафіксовано 126 незначних алергічних реакцій за весь час вакцинацій був зафіксований всього один випадок який вимагав нагляду лікарів, але за кілька днів вакцинованого відпустили додому в здоровому стані.

Пообіцяв міністр і пришвидшити темпи вакцинації. До осені хочуть щепити два мільйони українців.

Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України:

Вакцини вдосталь, за нашими планами основні етапи вакцинації ми завершимо вже цього календарного року.

А до кінця року планують вакцинувати всіх охочих. Хоча таких поки що небагато. На імунізацію записалися дещо більше ніж 125 тисяч українців. Депутати кажуть усе через недовіру до влади і, як наслідок, до вакцини.

Юрій Бойко, народний депутат, співголова фракції "Опозиційна платформа - За життя":

П'ять разів змінювали дату, три рази змінювали вакцину, і дійшли до того, що за тиждень вакцинувалися 10 тисяч людей в Україні. Це слідство наслідок тотальної недовіри до влади в сьогоднішніх умовах з боку громадян України, які не хочуть вакцинуватись тому що не вірять у вакцину і не вірять владі, тому все було закономірно вони не вірять щ привезли добру вакцину, тому що їм обіцяли одне, "Пфайзер", "АстраЗенеку", потім китайську вакцину, привезли аналог "АстраЗенеки", який вироблений в Індії.

Олексій Гончаренко, народний депутат, "Європейська Солідарність":

Влада повністю провалила інформаційну кампанію щодо інформування і спочатку розповідаючи що будемо перші, нема вакцини, тоді кажуть уде "Пфайзер" - нема "Пфайзера", "АстраЗенека не "АстраЗенека".

У монобільшості критику не поділяють. Мовляв, популяризувати вакцину намагаються всіма способами.

Роксолана Підласа, народний депутат, "Слуга народу":

Ви знаєте, що міністерство охорони здоров'я дозволило поза чергою вакцинувати громадських діячів, публічних діячів для популяризації вакцинації там вже багато і співаків і відомих людей вакцинувалися, і президент вакцинувався.

Та навіть президентська показова вакцинація не збільшила довіру до сироватки, кажуть нардепи.

Олексій Кучеренко, народний депутат, "Батьківщина":

Хай уряд весь оголиться свій торс і всі зроблять, в межах розумного, масову вакцинацію, можуть колективну зробити, мені здається що довіру важко буде назад повернути.

Тож єдиний вихід для уряду, кажуть депутати, на вихід.

Ярослав Железняк, народний депутат, "Голос":

Вакцина було найбільш важливе питання для уряду міністр охорони здоров'я провалив всю складову частину боротьби з коронавірусом, мені здається що було б правильно йому піти у відставку.

Та, схоже, розмови про відставку одного міністра, або ж і всього уряду, так і залишаться розмовами. Бо ж монобільшість на такі пропозиції не пристає. А без них необхідні 226 голосів зібрати майже неможливо.