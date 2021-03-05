В Москве произошел вопиющий случай. Мать ребенка подралась с курьером, который поздно привез шарики на день рождения ее сына. Об этом сообщает Mash.

42-летняя Анастасия нашла в Instagram компанию, которая занимается надувными шарами. Решила сделать сюрприз подарок для ребенка, заказав три разноцветных шара с надписями и доставкой на улицу Гарибальди. По стоимости получилось 3 тысячи рублей. Половину Анастасия перевела сразу, вторую договорилась отдать курьеру.

В назначенный день курьер опоздал на шесть часов (со слов девушки). Разговор сразу начался на повышенных тонах - под угрозой детский день рождения. Чтобы доставщик все-таки отдал заказ, Анастасия перевела остаток суммы, но конфликт продолжился. В итоге вместо трех шаров получила три удара от курьера. А когда на шум в подъезде подтянулись сын и соседи, тот отпустил гелиевые шары и убежал.

С разбитой губой женщина вызвала "скорую", сняла побои и обратилась в полицию.

Ранее мы писали о том, что двое курьеров Glovo в Киеве на мопедах выехали на встречную полосу, а когда водитель автомобиля им подал звуковой сигнал и не пропустил - догнали, перекрыли дорогу, избили машину и самого водителя.

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