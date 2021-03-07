Коронавирус атакует Украину с новой силой: статистика на 7 марта [ Редактировать ]
Источник: Pixabay
В Украине за минувшие сутки, 6 марта, зафиксировано 7 167 новых случаев коронавируса. Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
По его словам, заболели в том числе 466 детей и 172 медработника.
За минувшие сутки:
- госпитализировано - 3 956 человек;
- летальных случаев - 103;
- выздоровело - 2 147 человек;
- проведено тестирований за сутки - 46 304 (в том числе методом ПЦР - 24 868, методом ИФА - 3 927, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 17 509).
За все время пандемии в Украине:
- заболело - 1 401 228 человек;
- выздоровело - 1 196 520 человек;
- летальных исходов - 27 022;
- проведено ПЦР-тестов - 7 126 226.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Житомирской (747), Львовской (601), Винницкой (587), Ивано-Франковской (543) и Закарпатской (503) областях.
Ранее сообщали, что Израиль предоставит Украине 10 млн доз COVID-вакцины Pfizer. Проект контракта уже направлен в Министерство здравоохранения Украины для утверждения.
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