В Украине за минувшие сутки, 6 марта, зафиксировано 7 167 новых случаев коронавируса. Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

По его словам, заболели в том числе 466 детей и 172 медработника.

За минувшие сутки:

госпитализировано - 3 956 человек;

летальных случаев - 103;

выздоровело - 2 147 человек;

проведено тестирований за сутки - 46 304 (в том числе методом ПЦР - 24 868, методом ИФА - 3 927, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 17 509).

За все время пандемии в Украине:

заболело - 1 401 228 человек;

выздоровело - 1 196 520 человек;

летальных исходов - 27 022;

проведено ПЦР-тестов - 7 126 226.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Житомирской (747), Львовской (601), Винницкой (587), Ивано-Франковской (543) и Закарпатской (503) областях.

Ранее сообщали, что Израиль предоставит Украине 10 млн доз COVID-вакцины Pfizer. Проект контракта уже направлен в Министерство здравоохранения Украины для утверждения.

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