Уряду Шмигаля - рік: які важливі рішення приймала влада? [ Редактировать ]
Цього тижня уряду Дениса Шмигаля - рік. Хоча за цей час скандалів та інтриг назбиралося на п'ятирічку. Першу пожежу - запалив карантин.
Коли з'ясувалося, що локдаун і обмеження в нашій країні не для всіх. Улітку Рада двічі не ухвалила програми роботи уряду. І Кабмін Шмигаля став першим в історії України, який працює без індульгенції. Далі були скандали між МОЗ та медзакупівлями. Відкладена вакцинація, індійське заслання Степанова та повільні темпи щеплення.
А цієї зими уряд взагалі опинився за крок до відставки через тарифи. Тож Кабміну довелося в ручному режимі регулювати ринок газу. І це стало причиною нової порції критики, бо це загнало у глухий кут переговори із МВФ! Інші наріжні камені у перемовах, і про це каже сам прем'єр, це судова реформа і призначення очільника НАБУ.
Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України:
Компроміси по всіх 3 напрямках зрозумілі, всі три лежать в площині прийняття відповідних законів у верховній раді. У нас є час, як мінімум, до кінця березня, поки не завершиться обмеження ціни на газ для населення. У нас є час до червня, наступна точка, коли ми маємо з МВФ прийти до підписання попередньої угоди перед виходом на борт. Чому червень, тому що в червні треба почати роботу по макрофіну з Європою, це пов'язані речі, для того, щоб до вересня отримати макрофін.
Та задля справедливості треба згадати, що уряд давав приводи не лише для критики. Влітку ми ще на крок наблизилися до НАТО: нам надали статус партнера з розширеними можливостями.
Українська армія серед 25 найсильніших у світі. Міністри почали масштабну індексацію пенсій та доплати. Зросла й мінімальна зарплата, запрацювала іпотека під рекордно низькі 7 відсотків.
по теме
Денис Шмигаль зібрав журналістів, щоб звітувати про рік роботи свого уряду. Говорив, і про вакцинацію, і про тарифи, і про те, чи вистоїть наша економіка без траншу МВФ
Були колегами - стали ворогами. Виконувач обов'язків міністра енергетики, Юрій Вітренко, запропонував звільнити свого колишнього шефа, очільника Нафтогазу, Андрія Коболєва
Йдеться про пропозицію Ігоря Матовича обміняти російську вакцину на українське Закарпаття
Несмішна історія. Прем'єр Словаччини вибачився перед українцями за невдалий жарт. Перепросив за нього і міністр закордонних справ
В Україні почалася третя хвиля пандемії. Про це під час пресконференції за підсумками року роботи уряду заявив його очільник Денис Шмигаль