Цього тижня уряду Дениса Шмигаля - рік. Хоча за цей час скандалів та інтриг назбиралося на п'ятирічку. Першу пожежу - запалив карантин.

Коли з'ясувалося, що локдаун і обмеження в нашій країні не для всіх. Улітку Рада двічі не ухвалила програми роботи уряду. І Кабмін Шмигаля став першим в історії України, який працює без індульгенції. Далі були скандали між МОЗ та медзакупівлями. Відкладена вакцинація, індійське заслання Степанова та повільні темпи щеплення.

А цієї зими уряд взагалі опинився за крок до відставки через тарифи. Тож Кабміну довелося в ручному режимі регулювати ринок газу. І це стало причиною нової порції критики, бо це загнало у глухий кут переговори із МВФ! Інші наріжні камені у перемовах, і про це каже сам прем'єр, це судова реформа і призначення очільника НАБУ.

Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України:

Компроміси по всіх 3 напрямках зрозумілі, всі три лежать в площині прийняття відповідних законів у верховній раді. У нас є час, як мінімум, до кінця березня, поки не завершиться обмеження ціни на газ для населення. У нас є час до червня, наступна точка, коли ми маємо з МВФ прийти до підписання попередньої угоди перед виходом на борт. Чому червень, тому що в червні треба почати роботу по макрофіну з Європою, це пов'язані речі, для того, щоб до вересня отримати макрофін.

Та задля справедливості треба згадати, що уряд давав приводи не лише для критики. Влітку ми ще на крок наблизилися до НАТО: нам надали статус партнера з розширеними можливостями.

Українська армія серед 25 найсильніших у світі. Міністри почали масштабну індексацію пенсій та доплати. Зросла й мінімальна зарплата, запрацювала іпотека під рекордно низькі 7 відсотків.