Глава ОАСК предлагает ввести в Украине должности мировых судей [ Редактировать ]
Источник: Судебно-юридическая газета
Основной целью реформирования судебной ветви власти является обеспечение доверия к суду и создание имиджа честности и справедливости судебных решений в обществе. Поспособствовать этому, по мнению главы Окружного административного суда Киева Павла Вовка, может участие в решении обычных, несложных споров мировых судей.
Об этом он написал в статье для Судебно-юридической газеты, в которой представил собственную концепцию судебной реформы.
"Финансирование такого мирового судьи территориальной общины будет осуществляться за счет средств общины. Формирование персонального состава суда должно происходить путем проведения прямых выборов в территориальной общине, или путем их избрания представительным органом общины из кандидатов, постоянно проживающих на ее территории и обладающих достаточным уровнем авторитета и опыта (без обязательного требования о наличии юридического образования)", - предложил он.
Для обеспечения эффективной работы мирового судьи Вовк предлагает создать офисы мировых судов. В состав офиса мирового судьи будут входить его помощники с обязательным юридическим образованием и другие сотрудники, которые будут обеспечивать организационно-техническую работу мирового судьи.
"Участие в судебных заседаниях при рассмотрении несложных дел судьи, которого ты сам выбрал, снимет напряжение в вопросах доверия к судебной ветви власти", - убежден глава ОАСК.
Отметим, что, кроме прочего, его концепция судебной реформы предусматривает также создание нового Верховного суда, который будет исполнять, в том числе, и функции Конституционного суда. Кроме того, Павел Вовк предлагает создать отдельный суд для инвесторов, судьями в котором смогут стать и иностранцы, и расширить судейское самоуправление.
Напомним, ранее президент Владимир Зеленский внес в парламент целый пакет законопроектов, предлагающих реформу судебной системы. Один из них касается Окружного админсуда Киева. Глава государства предлагает забрать у Окружного админсуда практически все дела, связанные с решениями центральных органов власти и передать их Верховному суду.
При этом против предложений президента уже высказались многие эксперты. В частности, против передачи дел из Окружного административного суда Киева в Верховный суд выступили глава Верховного суда Валентина Данишевская. Она считает, что это может полностью заблокировать работу суда. Ежегодно ВС только в первой инстанции будет получать до 5 тысяч дел, по которым, скорее всего, в 100% также будут поданы апелляции.
В связи с этим она призывает рассмотреть несколько альтернатив к законопроекту об ОАСК. По словам Данишевской, диалог с авторами законодательной инициативы и с парламентским комитетом по этому вопросу уже начат.
Ранее судья Вовк назвал главную проблему предложенной парламенту судебной реформы.
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