Особенности назначения на должность судьи не позволяют сейчас быстро заполнять вакансии, что приводит к "кадровому голоду" и ограничивает права граждан на доступ к правосудию. Решить эту проблему глава Окружного административного суда Киева Павел Вовк предлагает в рамках судебной реформы, концепцию которой он представил в статье для Судебно-юридической газеты.

"Было бы уместным упростить процедуру назначения на должность судьи, передав такие полномочия от Президента Украины и ВККС в Высший совет правосудия, обеспечить действенную возможность возвращения судьи в отставке к работе; предоставить судье возможность осуществлять правосудие без ограничения по возрасту в 65 лет (пожизненно), а для судей Верховного Суда обеспечить сохранение текущих гарантий статуса и почетное наименование "Судья Верховного Суда" при переводе в любой другой суд с сохранением всех гарантий во избежание споров", - предложил Вовк.



Кроме того, он считает нужным ввести ответственность за огульную публичную критику судейских решений.



"Без отмены излишней публичности в дисциплинарных процедурах и широкой возможности подачи жалоб на судей со стороны любого, чьи права не нарушены, мы ни одной нормальной системы судоустройства не построим. Большинство того, что нам навязывают внешние игроки, в развитых странах не применяется, а нас используют как экспериментальную лабораторию", - считает судья.



Отметим, что, кроме прочего, его концепция судебной реформы предусматривает также выборы мировых судей и создание нового Верховного суда, который будет исполнять, в том числе, и функции Конституционного суда. Кроме того, Павел Вовк предлагает создать отдельный суд для инвесторов, судьями в котором смогут стать и иностранцы. Также он выступает за существенное расширение прав судейского самоуправления.



Напомним, ранее президент Владимир Зеленский внес в парламент целый пакет законопроектов, предлагающих реформу судебной системы. Один из них касается Окружного админсуда Киева. Глава государства предлагает забрать у Окружного админсуда практически все дела, связанные с решениями центральных органов власти и передать их Верховному суду.



При этом против предложений президента уже высказались многие эксперты. В частности, против передачи дел из Окружного административного суда Киева в Верховный суд выступили глава Верховного суда Валентина Данишевская. Она считает, что это может полностью заблокировать работу суда. Ежегодно ВС только в первой инстанции будет получать до 5 тысяч дел, по которым, скорее всего, в 100% также будут поданы апелляции.

Напомним, что ранее судья Вовк назвал главную проблему предложенной парламенту судебной реформы.