В Польше прошло опознание жертв смертельного ДТП [ Редактировать ]
Родственники погибших в смертельной аварии на территории Польши опознали 4 из 6 жертв. Через некоторое время станет известно об опознании и пятого погибшего.
Посол Украины в Люблине рассказал, что близкие пятого погибшего мужчины еще в пути и вскоре прибудут в Перемышль. Во вторник могут начать перевозить тела жертв в Украину, если прокуратура предоставит сегодня все подтверждающие документы.
Отмечается, что в настоящее время в медучреждениях находятся 25 пострадавших, известно, что никого из них не выписали, 9 из них - в тяжелом состоянии.
Напомним, Возле города Кашице попал в аварию рейсовый автобус "Познань-Херсон". В нем находилось 57 человек, в том числе двое водителей. Все пассажиры автобуса - украинцы. Как сообщает TVN24, автобус ударился об энергопоглощающий барьер, затем перевернулся и упал в канаву.
Кроме того, за несколько секунд до жуткого ДТП вблизи польского города Кашице пассажирский автобус, который выполнял рейс Познань - Херсон с украинцами в салоне, резко снизил скорость - вероятно, водитель начал тормозить.
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