У Фінляндії та Естонії школярів переводять на дистанційне навчання [ Редактировать ]
Понад 300 тисяч нових заражень коронавірусом зафіксували у світі за останню добу.
Найбільше хворих у США, Індії та Бразилії. У цих країнах спостерігають і найвищі показники ковід-смертності.
Щоб стримати поширення вірусу, країни запроваджують суворі карантинні обмеження. Відсьогодні у деяких регіонах Фінляндії на три тижні зачиняють заклади харчування, а старшокласників переводять на дистанційне навчання.
В Естонії з 11 березня всі школярі навчатимуться онлайн. Кафе й ресторани, як і не продуктові крамниці, також не працюватимуть.
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