Понад 300 тисяч нових заражень коронавірусом зафіксували у світі за останню добу.

Найбільше хворих у США, Індії та Бразилії. У цих країнах спостерігають і найвищі показники ковід-смертності.

Щоб стримати поширення вірусу, країни запроваджують суворі карантинні обмеження. Відсьогодні у деяких регіонах Фінляндії на три тижні зачиняють заклади харчування, а старшокласників переводять на дистанційне навчання.

В Естонії з 11 березня всі школярі навчатимуться онлайн. Кафе й ресторани, як і не продуктові крамниці, також не працюватимуть.