На Донбасі не припиняються ворожі обстріли [ Редактировать ]
9 обстрілів із боку російських окупантів минулої доби на передовій. Позиції Збройних сил поблизу Водяного, Луганського, Опитного і Лебединского ворог атакував із гранатометів, а неподалік Пісків ще й зі стрілецької зброї. Втрат серед українських військових немає.
На провокаційні дії противника наші армійці реагували вогнем у відповідь.
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