В Изюмском районе Харьковской области перевернулся микроавтобус с пассажирами. Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

Авария произошла около 5:40 утра 8 марта на трассе "Киев-Харьков-Должанский" у села Каменка.

Микроавтобус Renault Trafic слетел с трассы и перевернулся в кювет. В результате ДТП один человек погиб и восемь травмированы, в том числе водитель.

Люди с различными травмами госпитализированы в Изюмскую районную больницу.

Ранее сообщалось, что под Харьковом легковушка протаранила автобус: погибли два человека.