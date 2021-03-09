Под Харьковом перевернулся микроавтобус: один человек погиб, 8 ранены (фото) [ Редактировать ]
Источник: ГСЧС Украины
В Изюмском районе Харьковской области перевернулся микроавтобус с пассажирами. Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.
Авария произошла около 5:40 утра 8 марта на трассе "Киев-Харьков-Должанский" у села Каменка.
Микроавтобус Renault Trafic слетел с трассы и перевернулся в кювет. В результате ДТП один человек погиб и восемь травмированы, в том числе водитель.
Люди с различными травмами госпитализированы в Изюмскую районную больницу.
Ранее сообщалось, что под Харьковом легковушка протаранила автобус: погибли два человека.
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