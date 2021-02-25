На трассе "Харьков-Сумы" в селе Крысин Богодуховского района столкнулись легковой автомобиль и рейсовый пассажирский автобус сообщением "Богодухов-Харьков". В результате аварии погибли два человека. Об этом сообщает полиция Харьковской области.

Спасателей на место происшествия вызвали в 8:21 в четверг, 25 февраля. Столкнулись ВАЗ 2109 и автобус "Эталон".

На месте погибли 71-летний водитель и 70-летняя пассажирка легковушки. Тела погибших из легковушки спасатели вырезали с помощью специнструментов.

42-летний водитель автобуса и 15 пассажиров не пострадали.

По предварительной информации водитель легковушки не справился с управлением, в результате чего выехал на встречную полосу движения, где протаранил рейсовый автобус.

Авария расследуется по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Ранее сообщалось, что в Харькове трамвай с пассажирами на полном ходу влетел в столб.