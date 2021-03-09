Великий мітинг і у місті Селидове, що на Донбасі. Люди підтримують мера Віталія Нешина. Кажуть - проти нього в міськраді розгорнули справжню кампанію. Під час останньої сесії намагалися усунути його від влади. Такі дії депутатів місцеві жителі засудили. І закликали обранців - вирішувати соціальні проблеми.

Віталій Нешин, очільник міста Селідово, член партії "Опозиційна платформа - За життя":