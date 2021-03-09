На Донбасі мітингують у підтримку мера [ Редактировать ]
Великий мітинг і у місті Селидове, що на Донбасі. Люди підтримують мера Віталія Нешина. Кажуть - проти нього в міськраді розгорнули справжню кампанію. Під час останньої сесії намагалися усунути його від влади. Такі дії депутатів місцеві жителі засудили. І закликали обранців - вирішувати соціальні проблеми.
Віталій Нешин, очільник міста Селідово, член партії "Опозиційна платформа - За життя":
Мы должны вместе сообща работать, а не вностить раздор. Потому что это видит область и вся страна. Тот цирк, который происходил. Все документы я подал в правоохранительные органы. И в суд, и в прокуратуту. И о нарушении прав человека. Сейчас решаеться ряд проблем житейских, социальная программа, економическая, программа развтия города. И поехали, пошли. Я вас прошу правильно смотреть на даную позицию.
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