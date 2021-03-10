Лига чемпионов: определились первые обладатели путевок в четвертьфинал [ Редактировать ]
Источник: Associated Press
Во вторник, 9 марта, определились первые четвертьфиналисты Лиги чемпионов. Ответные матчи прошли в парах "Ювентус" - "Порту" и "Боруссия" Дортмунд - "Севилья".
Итальянский "Ювентус" обыграл в Турине португальский "Порту" во втором матче 1/8 Лиги чемпионов - 3:2. В прошлой игре "Ювентус" на выезде проиграл "Порту" со счетом 1:2.
Голы забили: Федерико Кьеза (49, 63), Адриан Рабьо (117) - Сержиу Оливейра (19, с пенальти, 115). На 54 минуте матча с поля удалили нападающего "Порту" Мехди Тареми.
Вместе с тем по общему счету двух матчей (4:4) "Порту" вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов, потому что у него больше голов, забитых на чужом поле.
Нападающий "Боруссии" Эрлинг Холанд и защитник "Севильи" Жюль Кунде
В другом матче германская "Боруссия" сыграла дома вничью с испанской "Севильей" - 2:2. Голы забили: Эрлинг Холанд (35, 54, с пенальти) - Юссеф Эн-Несири (68, с пенальти, 90+6).
Общий счет двух матчей - 5:4 в пользу немцев, поэтому "Боруссия" вышла в 1/4 финала Лиги чемпионов.
В среду, 10 марта, Лига чемпионов продолжится двумя матчами. "Ливерпуль" и "Лейпциг" проведут ответный поединок, как и первый, в Будапеште. В первой игре англичане победили 2:0.
"Барселона" попробует реабилитироваться за домашнее поражение в первом матче с "ПСЖ" (1:4).
10 марта (среда):
- "Ливерпуль" - "Лейпциг" "Футбол 1" 22:00;
- "ПСЖ" - "Барселона" "Футбол 2" 22:00.
Также в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов пройдут следующие матчи: 16 марта сыграют "Манчестер Сити" - "Боруссия" М. и "Реал" - "Аталанта", а 17-го - "Челси" - "Атлетико" и "Бавария" - "Лацио".
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