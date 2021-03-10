"Порту" и "Боруссия" вышли в 1/4 финала Лиги чемпионов Источник: Associated Press

Во вторник, 9 марта, определились первые четвертьфиналисты Лиги чемпионов. Ответные матчи прошли в парах "Ювентус" - "Порту" и "Боруссия" Дортмунд - "Севилья".

Итальянский "Ювентус" обыграл в Турине португальский "Порту" во втором матче 1/8 Лиги чемпионов - 3:2. В прошлой игре "Ювентус" на выезде проиграл "Порту" со счетом 1:2.

Голы забили: Федерико Кьеза (49, 63), Адриан Рабьо (117) - Сержиу Оливейра (19, с пенальти, 115). На 54 минуте матча с поля удалили нападающего "Порту" Мехди Тареми.

Вместе с тем по общему счету двух матчей (4:4) "Порту" вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов, потому что у него больше голов, забитых на чужом поле.

Нападающий "Боруссии" Эрлинг Холанд и защитник "Севильи" Жюль Кунде

В другом матче германская "Боруссия" сыграла дома вничью с испанской "Севильей" - 2:2. Голы забили: Эрлинг Холанд (35, 54, с пенальти) - Юссеф Эн-Несири (68, с пенальти, 90+6).

Общий счет двух матчей - 5:4 в пользу немцев, поэтому "Боруссия" вышла в 1/4 финала Лиги чемпионов.

В среду, 10 марта, Лига чемпионов продолжится двумя матчами. "Ливерпуль" и "Лейпциг" проведут ответный поединок, как и первый, в Будапеште. В первой игре англичане победили 2:0.

"Барселона" попробует реабилитироваться за домашнее поражение в первом матче с "ПСЖ" (1:4).

10 марта (среда):

"Ливерпуль" - "Лейпциг" "Футбол 1" 22:00;

"ПСЖ" - "Барселона" "Футбол 2" 22:00.

Также в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов пройдут следующие матчи: 16 марта сыграют "Манчестер Сити" - "Боруссия" М. и "Реал" - "Аталанта", а 17-го - "Челси" - "Атлетико" и "Бавария" - "Лацио".

Ранее сообщалось, что "Динамо" уверенно победило "Минай" в 18-м туре чемпионата Украины.