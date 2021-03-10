В Украине из-за карантина отменили поезда [ Редактировать ]
В среду, 10 марта, курсирование пригородных и региональных поездов в попавших в "красную зону" карантина Ивано-Франковской, Черновицкой, Житомирской и Закарпатской областях остановили. Это временная мера.
Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".
Так, с 7 марта в Ивано-Франковской и Черновицкой областях временно приостановлено движение пригородных поездов:
- № 6418/6417 Ходоров - Ивано-Франковск - Ходоров;
- № 6425/6426 Стрый - Ивано-Франковск - Стрый;
- № 6431/6434 Ивано-Франковск - Коломыя - Ивано-Франковск;
- № 6437/6438 Ивано-Франковск - Коломыя - Ивано-Франковск;
- № 6402/6401 Ивано-Франковск - Ворохта - Ивано-Франковск;
- № 6403/6404 Ивано-Франковск - Рахов - Ивано-Франковск;
- № 6452/6451 Коломыя - Залещики - Коломыя;
- № 6442/6441 Коломыя - Ворохта - Коломыя;
- № 6472/6471 Коломыя - Вадул-Сирет - Коломыя.
Временно приостановлено движение регионального поезда:
- № 702/701 Львов - Черновцы - Львов.
В Житомирской области приостановлено курсирование региональных поездов:
- № 887/888-№890 / 889 Коростень - Винница - Коростень;
- № 877/878 Коростень - Житомир.
Также с 7 марта запрещено посадку / высадку пассажиров в/от станций в пределах Житомирской области на региональные поезда:
- № 867 Киев - Жмеринка по станциям: Попельня, Бровки, Чернорудка;
- № 868 Жмеринка - Киев по станциям: Билосилля, Чернорудка, Бровки, Попельня;
- № 885 Киев - Ривне по станциям: Чернявка, Попельня, Харлиевка, Бровки, Чернорудка, Билосилля, Иванковцы, Бердичев, Мирославка, Демчин, Рачки, Михайленки, Вакуленчук, Чуднов-Волынский, Разино, Гордеевна, Печановка, Колодяжный, Мирополь;
- № 870 Шепетовка - Киев по станциям: Мирополь, Колодяжный, Печановка, Гордеевна, Разино, Довбище, Чуднов-Волынский, Вакуленчук, Михайленки, Рачки, Демчин, Мирославка, Райки, Бердичев, Иванковцы, Чернорудка, Бровки, Попельня.
В Закарпатской области с 8 марта временно приостановлено курсирование поезда:
- № 821/822 Львов - Ужгород - Львов.
Пригородные поезда по Закарпатской области курсируют согласно расписанию.
Напомним, "Укрзализныця" приостанавливает высадку и посадку пассажиров на всех станциях Закарпатской области в связи с тем, что регион попал в "красную" зону карантина. Ограничения будут действовать до конца карантинных мероприятий.
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