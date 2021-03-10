В среду, 10 марта, курсирование пригородных и региональных поездов в попавших в "красную зону" карантина Ивано-Франковской, Черновицкой, Житомирской и Закарпатской областях остановили. Это временная мера.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

Так, с 7 марта в Ивано-Франковской и Черновицкой областях временно приостановлено движение пригородных поездов:

№ 6418/6417 Ходоров - Ивано-Франковск - Ходоров;

№ 6425/6426 Стрый - Ивано-Франковск - Стрый;

№ 6431/6434 Ивано-Франковск - Коломыя - Ивано-Франковск;

№ 6437/6438 Ивано-Франковск - Коломыя - Ивано-Франковск;

№ 6402/6401 Ивано-Франковск - Ворохта - Ивано-Франковск;

№ 6403/6404 Ивано-Франковск - Рахов - Ивано-Франковск;

№ 6452/6451 Коломыя - Залещики - Коломыя;

№ 6442/6441 Коломыя - Ворохта - Коломыя;

№ 6472/6471 Коломыя - Вадул-Сирет - Коломыя.

Временно приостановлено движение регионального поезда:

№ 702/701 Львов - Черновцы - Львов.

В Житомирской области приостановлено курсирование региональных поездов:

№ 887/888-№890 / 889 Коростень - Винница - Коростень;

№ 877/878 Коростень - Житомир.

Также с 7 марта запрещено посадку / высадку пассажиров в/от станций в пределах Житомирской области на региональные поезда:

№ 867 Киев - Жмеринка по станциям: Попельня, Бровки, Чернорудка;

№ 868 Жмеринка - Киев по станциям: Билосилля, Чернорудка, Бровки, Попельня;

№ 885 Киев - Ривне по станциям: Чернявка, Попельня, Харлиевка, Бровки, Чернорудка, Билосилля, Иванковцы, Бердичев, Мирославка, Демчин, Рачки, Михайленки, Вакуленчук, Чуднов-Волынский, Разино, Гордеевна, Печановка, Колодяжный, Мирополь;

№ 870 Шепетовка - Киев по станциям: Мирополь, Колодяжный, Печановка, Гордеевна, Разино, Довбище, Чуднов-Волынский, Вакуленчук, Михайленки, Рачки, Демчин, Мирославка, Райки, Бердичев, Иванковцы, Чернорудка, Бровки, Попельня.

В Закарпатской области с 8 марта временно приостановлено курсирование поезда:

№ 821/822 Львов - Ужгород - Львов.

Пригородные поезда по Закарпатской области курсируют согласно расписанию.

Напомним, "Укрзализныця" приостанавливает высадку и посадку пассажиров на всех станциях Закарпатской области в связи с тем, что регион попал в "красную" зону карантина. Ограничения будут действовать до конца карантинных мероприятий.

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