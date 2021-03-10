Бойовики на Донбасі сьогодні трохи зменшили активність. За добу чотири обстріли, переважно з гранатометів. Наші військові вогню у відповідь не відкривали. Більше про ситуацію на передовій - розкаже Руслан Смєщук.

Їдемо до передових позицій за Попасною. Суцільне багно - такі нині фронтові дороги, в'язнуть навіть військові вантажівки. Доводиться витягати.

Грузовик вытягивает другой.

На передових позиціях - підвищена боєготовність. Майже щодня ворожі прильоти. За декілька годин до нашого приїзду був черговий обстріл.

Антон, військовослужбовець Збройних сил України:

Работали с артилерії і стрілкового. Було два потужних виходи, но без летального, хоч і потужні - все добре, посилили пильність, чергування 24 на 7.

Здогадатися, коли буде наступний обстріл, неможливо. Прилетіти може будь-якої миті.

Антон, військовослужбовець Збройних сил України:

Бува, таке що раз гепнуло і замовкають, бува, таке що повторюється. Взялися за одну позицію, потім за іншу. Неконтрольовано так працюють.

Подібні обстріли зараз, на жаль не виключення, а скоріше система. Так ворожі міни били по цих позиціях і вчора.

Разом із мінометом паралельно застосовували автоматичні гранатомети.

Анатолій, військовослужбовець Збройних сил України:

Вчора ввечері працювали міномети 80 калібру, великокаліберні кулемети, СПГ. Спостережні позиції всі були на місці. І противник почав бити прицільно по позиціях.

Дмитро, військовослужбовець Збройних сил України:

Прильотів с АГС було 30-40. Били десь 3 гранати кожні декілька годин.

Загалом минула доба виявилася вкрай неспокійною. В штабі ООС повідомляють про понад два десятки ворожих атак, зокрема й артилерійських.