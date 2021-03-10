Війна на Донбасі: бойовики зменшили активність [ Редактировать ]
Бойовики на Донбасі сьогодні трохи зменшили активність. За добу чотири обстріли, переважно з гранатометів. Наші військові вогню у відповідь не відкривали. Більше про ситуацію на передовій - розкаже Руслан Смєщук.
Їдемо до передових позицій за Попасною. Суцільне багно - такі нині фронтові дороги, в'язнуть навіть військові вантажівки. Доводиться витягати.
Грузовик вытягивает другой.
На передових позиціях - підвищена боєготовність. Майже щодня ворожі прильоти. За декілька годин до нашого приїзду був черговий обстріл.
Антон, військовослужбовець Збройних сил України:
Работали с артилерії і стрілкового. Було два потужних виходи, но без летального, хоч і потужні - все добре, посилили пильність, чергування 24 на 7.
Здогадатися, коли буде наступний обстріл, неможливо. Прилетіти може будь-якої миті.
Антон, військовослужбовець Збройних сил України:
Бува, таке що раз гепнуло і замовкають, бува, таке що повторюється. Взялися за одну позицію, потім за іншу. Неконтрольовано так працюють.
Подібні обстріли зараз, на жаль не виключення, а скоріше система. Так ворожі міни били по цих позиціях і вчора.
Разом із мінометом паралельно застосовували автоматичні гранатомети.
Анатолій, військовослужбовець Збройних сил України:
Вчора ввечері працювали міномети 80 калібру, великокаліберні кулемети, СПГ. Спостережні позиції всі були на місці. І противник почав бити прицільно по позиціях.
Дмитро, військовослужбовець Збройних сил України:
Прильотів с АГС було 30-40. Били десь 3 гранати кожні декілька годин.
Загалом минула доба виявилася вкрай неспокійною. В штабі ООС повідомляють про понад два десятки ворожих атак, зокрема й артилерійських.
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