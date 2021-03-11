В четверг, 11 марта, ориентировочно в 16:00 состоится брифинг по результатам заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Брифинг пройдет в пресс-центре Офиса президента Украины на улице Банковой, 11.

Брифинг также будет транслироваться онлайн на официальной фейсбук-странице Офиса Президента Украины.

Напомним, что 11 марта состоится заседание Совета национальной безопасности и обороны.

Отметим, что в четверг, 11 марта, в Офисе президента состоится заседание СНБО под председательством президента Владимира Зеленского, но точная повестка дня пока неизвестна.

В пятницу, 26 февраля, состоялось уже третье в прошлом месяце заседание СНБО. Были введены санкции против десяти бывших должностных лиц времен Януковича, которые "предали страну".

2 февраля СНБО ввело персональные санкции против народного депутата от "ОПЗЖ" и бизнесмена Тараса Козака. От вещания были отключены три его телеканала - "112 Украина", NewsOne и ZIK.

19 февраля СНБО ввело санкции против 19 юридических лиц и 8 физических лиц. Среди них - народный депутат Украины Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко.