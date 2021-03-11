Когда закончится пандемия: врач предсказала "падение" заболеваемости [ Редактировать ]
Врач-эпидемиолог, д. м. н., профессор кафедры общественного здоровья Киевского медицинского университета Светлана Доан рассказала о том, когда пандемия коронавируса пойдет на спад.
Так, по ее словам, с приходом тепла люди будут чаще гулять на свежем воздухе, а это, в свою очередь, поможет сократить количество больных коронавирусом.
Также она прокомментировала слова министра здравоохранения Максима Степанова об ожидаемом спаде распространения коронавируса:
Если будет тепло и солнечно, мы будет открывать окна, больше проводить времени на улице, то в апреле заболеваемость пойдет на спад. В любом случае, я не вижу никаких предпосылок для того, чтобы в апреле болели больше, чем в декабре или январе.
Напомним, что прошел ровно год с тех пор, как Всемирная организация здравоохранения признала всемирное распространение коронавируса SARS CoV 2 и объявила о пандемии коронавируса.
по теме
В Украине за минувшие выявили 4 285 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19
В Украине за минувшие выявили 7 235 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19
В среду, 10 марта, в ходе заседании Кабинета министров премьер-министр Денис Шмыгаль сделал заявление
Уже 23 510 жителей Украины получили прививку от коронавируса
Во вторник, 9 марта, в Министерстве здравоохранения заявили об одобрении в Украине вакцины против коронавируса китайской компанией Sinovac