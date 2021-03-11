Спикер парламента в 2002-2006 и 2008-2012 годах Владимир Литвин стал кандидатом на должность ректора КНУ имени Тараса Шевченко и заявляет, что политика для него - пройденный этап. Об этом политик и академик Национальной академии наук Украины рассказал в интервью "Украинским новостям".

По словам экс-спикера, выдвижение его кандидатуры на должность ректора столичного университета - это возвращение в научную сферу, которой он посвятил гораздо больше лет, чем политике.

"Я уже перерос украинскую политику. Она для меня - пройденный этап", - заявил Литвин.

Кандидат в ректоры сообщил, что в случае его избрания у него нет планов устраивать кадровую перетряску вуза, его цель - "осуществить переход КНУ в новое качество".

"Университет должен для начала получить реальный автономный статус… Надо вернуть бюджетное финансирование университета отдельной строкой. Но не учитывать в этой цифре то, что заработал коллектив. В госбюджете прописано для университета 2,2 млрд гривен, но из них около трети - собственные средства учреждения. Это неправильный подход, когда заработанное коллективом выдается за бюджетные расходы", - считает ученый.

По его мнению, следующим шагом должно стать принятие Государственной программы развития университета, утвержденной специальным законом Украины.

"Перед Украиной стоят новые вызовы. Мы должны входить в европейское пространство, в глобальный мир целом не с металлом, химией, и тем более с нынешним состоянием деиндустриализации. А перепрыгнуть в информационную эпоху. Университет должен выполнить свою ключевую миссию - подготовку кадров, продуцирующих знания, подготовку лидеров 21 века", - резюмировал Владимир Литвин.