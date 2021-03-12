Врятовані із затонулого в Чорному морі корабля українські моряки прибули в порт Констанци. Зараз вони проходять медичний огляд. Наші дипломати надають консульську допомогу і вирішують, як їх повернути.

Нагадаємо, суховантаж з українським екіпажем напередодні затонув біля румунського узбережжя. Команда йшла під прапором Коморських островів. Вирушила з порту в Ростові-на-Дону і прямувала до Румунії.

На облавку було 13 членів екіпажу. Двоє: капітан і електромеханік - загинули. Десятьох врятували, один зник безвісти - його пошуки припинили.