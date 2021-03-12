Врятовані у Чорному морі українські моряки прибули в порт Констанци [ Редактировать ]
Врятовані із затонулого в Чорному морі корабля українські моряки прибули в порт Констанци. Зараз вони проходять медичний огляд. Наші дипломати надають консульську допомогу і вирішують, як їх повернути.
Нагадаємо, суховантаж з українським екіпажем напередодні затонув біля румунського узбережжя. Команда йшла під прапором Коморських островів. Вирушила з порту в Ростові-на-Дону і прямувала до Румунії.
На облавку було 13 членів екіпажу. Двоє: капітан і електромеханік - загинули. Десятьох врятували, один зник безвісти - його пошуки припинили.
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Урятовані із затонулого в Чорному морі корабля - українські моряки прибули у порт Констанци. Зараз вони проходять медичний огляд. Наші дипломати надають необхідну консульську допомогу
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