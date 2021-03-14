Шпаргалка для президента. Поки українські дипломати домовляються з Білим домом про першу телефонну розмову між очільниками України та США, американські експерти вже підготували для Джо Байдена оновлену стратегію, якої рекомендують дотримуватись Вашингтону у відносинах із Києвом.

Що радять Байдену і чого вимагатимуть від Зеленського в обмін на американську підтримку?

Колишні посли Сполучених Штатів в Україні Вільям Тейлор та Джон Хербст; чиновник, який в адміністрації Обами відповідав за санкційну політику - Деніел Фрід; такі імениті експерти як Александр Вершбоу та Андерс Аслунд...

Усе вони - люди, які разом підписали рекомендації для команди Байдена - щодо України. Документ на 14 сторінок. Що ж вони радять? Я прочитав і самі рекомендації, і поговорив з авторами, тож виділю головне.

На дипломатичному фронті: рекомендують "негайно призначити посла США в Україні", а також призначити, умовно кажучи, "нового Курта Волкера", тобто людину, яка відповідала б за взаємини з Україною.

Американську допомогу Києву збільшити до 500 мільйонів доларів на рік (тобто удвічі), у військовій сфері - сприяти посиленню безпеки у Чорному морі та в поглибленні взаємин Києва з НАТО.

Щодо Донбасу - радять Білому дому "зайняти більш активну позицію у дипломатичних зусиллях" і хоча не пишуть про це в самих рекомендаціях, але підтримують ідею розширення "Нормандської четвірки" до "п'ятірки", і визнають, що Мінський процес практично заморожений. Адміністрації Байдена також радять бути непохитним у протидії будівництву другого "Північного потоку".

Але було б помилкою вважати, що всі ці вимоги - лише до Вашингтона. Автори концепції наполягають: якщо в самій Україні не буде зрушень, то й Штати допомогти не зможуть. Тож Вашингтон має представити українській владі чітку позицію щодо внутрішніх реформ.

Наполягають на необхідності реформи Генпрокуратури, і на оновленні повноважень НАБУ. І на забезпеченні незалежності судів. Кажуть, і про необхідність "вжити заходів щодо основних корупціонерів".

Зрозуміло, що ця аналітична записка - лише верхівка айсбергу. Що неофіційні розмови в команді американського президента предметніші, - і водночас немає єдності щодо України. Зокрема, від одного з радників нової адміністрації я чув, що частина команди "за" приєднання Америки до "Нормандського формату", а частина - категорично проти. Мовляв, не можна сідати за стіл переговорів з Путіним.

Але головне не це. А меседжі, які автори концепції надсилають Києву: що Штати відкриті для допомоги, і що "розмінювати" Україну ніхто точно не буде. Але при цьому, сподіватися тільки на Вашингтон і нічого не робити самим - щонайменше наївно.