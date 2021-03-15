Белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская в воскресенье, 14 марта, призвала блогера Игоря Лосика, музыканта Игоря Банцера, а также члена инициативной группы по выдвижению Тихановской в президенты Беларуси Дмитрия Фурманова прекратить голодовку, объявленную ими в знак протеста против возбужденных дел, передает Telegram-канал оппозиционерки.

"Вы сейчас рискуете своей жизнью, выражая свой протест из-за голодовки. Но мы, белорусы, не готовы рисковать вами. Как человек, мать и жена, я прошу вас прекратить голодовку. Вы нужны вашим близким, родителям и детям. Вы нужны Беларуси", - написала Тихановская.

При этом политик отметила, что делает все возможное, чтобы освободить их и сотни других "замкнутых без вины" белорусов.

Напомним, ранее Тихановская признала поражение оппозиции в Беларуси. Она заявила, что оппозиция "потеряла улицы" и пока проиграла режиму Лукашенко.

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