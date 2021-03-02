Во вторник, 2 марта, Следственный комитет Беларуси инициировал экстрадицию лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета Беларуси.

Она вынуждена была выехать из Беларуси в Литву в августе 2020 года из-за преследований.

Так, в Следственном комитете заявили:

Тихановская в настоящее время объявлена в розыск. Соответствующие документы на ее экстрадицию переданы в Генеральную прокуратуру.

В Следственном комитете сообщили об этом в контексте завершения расследования против четырех доверенных лиц Тихановской. Их подозревают в подготовке к захвату зданий исполкомов и администраций в Гомеле.

Напомним, ранее Тихановская признала поражение оппозиции в Беларуси. Она заявила, что оппозиция "потеряла улицы" и пока проиграла режиму Лукашенко.

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