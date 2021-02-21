Тихановская признала поражение оппозиции в Беларуси [ Редактировать ]
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Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская признала, что оппозиция "потеряла улицы" и пока проиграла режиму Лукашенко. Однако она надеется на возобновление протестов весной. Об этом она заявила в интервью изданию Le Temps, передает "Белсат".
"Я должна признать, что мы потеряли улицы, у нас нет возможности бороться с насилием режима против протестующих - у них есть оружие, у них есть сила, так что да, на данный момент кажется, что мы проиграли", - заявила Тихановская.
По ее словам, предпринимаются попытки связать между собой различные оппозиционные объединения - на уровне врачей, учителей, бывших силовиков.
"Наша стратегия состоит в том, чтобы лучше организоваться, подвергать режим постоянному давлению - до тех пор, пока люди не будут готовы выйти на улицы снова, возможно, весной", - отметила она.
Напомним, 21 декабря Генеральная прокуратура Беларуси возбудила уголовное дело против Светланы Тихановской и других членов Координационного совета.
Ранее мы писали о том, что Тихановская пообещала Лукашенко "гарантии безопасности" при условии, что он уйдет из власти мирно.
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