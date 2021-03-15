У штаті Колорадо через снігопади скасували тисячі авіарейсів [ Редактировать ]
Потужні снігові хуртовини замели центр США. У штаті Колорадо через снігопади скасували понад дві тисячі авіарейсів.
Через негоду перекрили найбільші автостради у сусідньому Вайомінгу. Без електропостачання залишилися понад 30 тисяч споживачів. Влада регіону закликала людей не полишати домівок. Адже снігопади тривають, і подекуди синоптики обіцяють сніговий покрив до дев'яноста сантиметрів.
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