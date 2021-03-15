Приватну військову організацію, відому як "група Вагнера", пов'язують з російською владою

Три міжнародні правозахисні організації вимагають порушити в Росії кримінальну справу проти приватної військової компанії Вагнера за злочини у Сирії. Зокрема, через жорстоке вбивство сирійського дезертира поблизу Пальміри. Відповідну заяву подано до Слідчого комітету РФ від імені брата загиблого.

В основу позову покладено дані з розслідування "Нової газети". Йдеться про відеозапис, на якому вагнерівці катують, а згодом жорстоко вбивають чоловіка.

Журналісти вже зверталися до російських правоохоронців, однак марно. Нова вимога - це спроба самих сирійців залучити росіян до кримінальної відповідальності за тяжкі злочини в зоні конфлікту.

Приватну військову організацію, відому як "група Вагнера", пов'язують з російською владою. Однак у Кремлі це заперечують.

Олександр Черкасов, член ГО "Меморіал":