Не допустити безкарності: міжнародні організації позиваються на дії "вагнерівців" у Сирії [ Редактировать ]
Три міжнародні правозахисні організації вимагають порушити в Росії кримінальну справу проти приватної військової компанії Вагнера за злочини у Сирії. Зокрема, через жорстоке вбивство сирійського дезертира поблизу Пальміри. Відповідну заяву подано до Слідчого комітету РФ від імені брата загиблого.
В основу позову покладено дані з розслідування "Нової газети". Йдеться про відеозапис, на якому вагнерівці катують, а згодом жорстоко вбивають чоловіка.
Журналісти вже зверталися до російських правоохоронців, однак марно. Нова вимога - це спроба самих сирійців залучити росіян до кримінальної відповідальності за тяжкі злочини в зоні конфлікту.
Приватну військову організацію, відому як "група Вагнера", пов'язують з російською владою. Однак у Кремлі це заперечують.
Олександр Черкасов, член ГО "Меморіал":
Это первый иск по преступлениям совершенным в Сирии. Он важен не потому, что он такой первый. Он важен потому, что мы имеем дело не с одиночным преступлением, а с целой цепью безнаказанности. Люди, совершавшие преступления в одних горячих точках, не были наказаны и получили возможность воспроизводить этот опыт в других местах: Чечня, Восточная Украина, теперь Сирия. Нужно бороться с этим, потому что это касается каждого.
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