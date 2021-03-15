Украина будет требовать экстрадиции судьи Николая Чауса из Молдовы. Об этом сообщили в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.

Суд первой инстанции в Молдове рассмотрит запрос Украины на экстрадицию Чауса 19 марта.

Мы будем требовать экстрадиции его в Украину. Это наша позиция ... Суд первой инстанции в Республике Молдова рассмотрит запрос Украины на экстрадицию подозреваемого судьи. Заседание назначено на 19 марта.

Судью Николая Чауса разоблачили на взятке в 150 тысяч долларов в августе 2016 года. Полученные деньги судья закапывал в огороде в банках. Арестовать Чауса не получилось из-за того, что Верховная Рада оперативно не рассмотрела данный вопрос. В ноябре 2016 года судью объявили в международный розыск, после чего тот нелегально пересек границу Молдовы и сдался властям. В октябре 2017 года Высший совет правосудия временно отстранил Чауса от должности, а 28 ноября 2017 года - уволил с должности судьи.

Напомним, ранее мы писали о том, что президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что в Украине появилась услуга "суд в смартфоне".

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