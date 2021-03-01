В понедельник, 1 марта, президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что в Украине появилась услуга "суд в смартфоне". По его словам, это должно сократить судебный процесс и минимизировать коррупцию.

Устранение злоупотреблений и обеспечение прозрачности суда. Действенным шагом на этом пути может стать ИТ решение. По аналогии с государственными услугами в смартфоне мы стремимся и обязательно сделаем суд в смартфоне.

Так, "большинство бюрократических процедур перейдет в онлайн, что ускорит судебный процесс, минимизирует коррупцию и возможности для злоупотреблений", пояснил он.

Также президент отметил важность возобновления работы Высшей квалификационной комиссии судей и совершенствования процедуры отбора кандидатов в Высший совет правосудия.

Важным вопросом также является участие граждан в осуществлении правосудия. Мы внедряем в стране народовластие, а это не только местные и все украинские референдумы. Одним из его инструментов является суд присяжных.

В настоящее время уже готовы два законопроекта, "которые дадут старт его работе". Суд присяжных не только повысит доверие к правосудию, но и возложит большую ответственность на присяжных за судьбу участников процесса.

Поэтому модель и формат суда присяжных в Украине будут детально и внимательно обсуждаться.

Напомним, Зеленский заявил, что, по его мнению, украинская судебная система нуждается в реформе, а доверие общества к судебной ветви власти должно повыситься.

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