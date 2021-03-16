Украинская певица Мика Ньютон рассказала о новом заболевании. Детальнее о том, что произошло она написала на своей странице в Instagram.

Так, артистка почувствовала сильное недомогание и симптомы, похожие на коронавирус. После медосмотра врачи поставили ей диагноз астма.

Мне стало плохо и я обратилась в больницу. Симптомы были похожие на коронавирус, поэтому я испугалась. Covid-19 не подтвердился, но у меня начался приступ астмы. И вот уже который день я лежу в постели без голоса, сил и пытаюсь улучшить свое состояние приемом лекарств.

Отметим, что в кадре звезда позирует в ярком платье и туфлях, забравшись на спинку дивана. Мика отметила, что таким образом она хотела показать, что нельзя судить о жизни других только по их постам в соцсетях. Зачастую не все публикации являются истинной реальностью.

Ранее мы писали о том, что украинская певица Мика Ньютон поборола рак.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.