У Мики Ньютон нашли новое заболевание [ Редактировать ]
Украинская певица Мика Ньютон рассказала о новом заболевании. Детальнее о том, что произошло она написала на своей странице в Instagram.
Так, артистка почувствовала сильное недомогание и симптомы, похожие на коронавирус. После медосмотра врачи поставили ей диагноз астма.
Мне стало плохо и я обратилась в больницу. Симптомы были похожие на коронавирус, поэтому я испугалась. Covid-19 не подтвердился, но у меня начался приступ астмы. И вот уже который день я лежу в постели без голоса, сил и пытаюсь улучшить свое состояние приемом лекарств.
Отметим, что в кадре звезда позирует в ярком платье и туфлях, забравшись на спинку дивана. Мика отметила, что таким образом она хотела показать, что нельзя судить о жизни других только по их постам в соцсетях. Зачастую не все публикации являются истинной реальностью.
Ранее мы писали о том, что украинская певица Мика Ньютон поборола рак.
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