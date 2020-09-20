Украинская певица Мика Ньютон поборола рак. О своем диагнозе артистка рассказала в интервью Кате Осадчей, опубликованном в YouTube.

О том, что у нее рак яичника, певица узнала через год после свадьбы, которую сыграла в 2018 году. Мика призналась, что мама уговаривала ее скрывать болезнь.

Последний год был очень серьезный, эмоциональный. Моя мама очень не хотела, чтобы я говорила об этом: "Нет, ты должна быть здоровой!". Я приехала в Украину показаться, что я здорова, все у меня нормально.

Страшный диагноз Мика проверяла в четырех лабораториях. Врачи были шокированы, ведь рак яичника чаще всего появляется у женщин старшего возраста.

Я призываю всех женщин всегда проверяться. Девушки в 33 года, мне тогда было 33, не болеют таким, этот рак более для взрослых людей.

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