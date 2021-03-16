Спускали телевизор на простынях: ограбление засняли на камеру [ Редактировать ]
В Сумах произошел необычный случай. Грабители хотели украсть телевизор из гостиницы через окно. Происходящее удалось заснять на видео.
Так, один из воров спускал телевизор из окна с помощью связанных простыней, а второй злоумышленник поджидал внизу.
Полицейские увидели мужчину, который просил о помощи. Он пояснил им, что во дворе были задержаны двое граждан, совершивших кражу.
Правоохранители надели наручники к одному из задержанных, который агрессивно себя вел.
Ранее сообщалось, что в Киеве консьержку избили битой ради обогревателя и старого телефона.
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