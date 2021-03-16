Загадковий вибух пролунав на Київщині цієї ночі. Унаслідок цього, за попередніми даними загинула одна людина. Трагедія сталася посеред приватного сектора в місті Боярка. Утім, причини вибуху правоохоронці продовжують встановлювати.

Потужний вибух у приватному секторі міста Боярка, що на Київщині, пролунав близько четвертої ранку. Вибухова хвиля пошкодила трансформатор, лінії електропостачання та декілька автівок. У прилеглих будинках повибивало шибки.

Ірина, сусідка:

Я думала, що щось на даху у нас взорвалося, почала відкривати двері, вимикати сигналізацію, двері заблоковані, вигнуло двері від потужного такого вибуху, вилізла через вікно, вийшла на дорогу, тут вже була група людей зібрана, під'їжджала поліція.

Марія Терліцька, сусідка:

Бахнуло і я зразу встала, вийшла на двір, люди повиходили, а тоді вже й міліція приїхала. Де воно взялося, де воно взялося, в сусідки голову знайшли. Хтось такий зірвав, воно само ж не зірветься, труб там не було, ну труба там є, але труба та не мішає.

Вибухнуло посеред городу. На місці утворилася глибока вирва. Спочатку правоохоронці повідомили про відсутність жертв. Однак, місцеві впевнені - загинула одна людина.

Да везде по всей дороге! Но не граната, точно.

На цих кадрах, які поширили в мережі майже одразу після вибуху, видно: тіло загиблого пошматувало та рознесло по околицях приблизно на триста метрів.

Альона Максименко, сусідка:

В мене найшли кусок шкури й волоси наверно з голови чи щетина. Побачили вже коли почало світать, а так бігали - чотири часа утра. В шоке, всі вікна повиворачувались, побилися! Це вроді би як прохожий йшов, ноччю, воно шло по дорожке, шо воно случилось - не знаю.

Згодом факт загибелі однієї людини в поліції підтвердили.

Марія Дідковська-Бідюк, старший інспектор відділу комунікації поліції Київської області:

Разом з судово-медичними експертами поліцейські провели огляд події та встановили від вибуху ймовірно постраждала одна особа, наразі тривають слідчі дії, поліцейські встановлюють усі обставини вибуху.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею "умисне вбивство". Втім, що спричинило вибух та особу постраждалого не встановили й досі.