Шевченковский районный суд Киева избрал безальтернативную меру пресечения в виде содержания под стражей подозреваемому в совершении ДТП с двумя погибшими на Троещине в Киеве. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

"Шевченковский районный суд Киева в полном объеме удовлетворил ходатайство Киевской городской прокуратуры и избрал безальтернативную меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца 29-летнему водителю, который в ночь на 15 марта 2021 года совершил ДТП с двумя погибшими в Деснянском районе столицы" , - говорится в сообщении.

Напомним, страшная авария произошла на Троещине в Киеве в ночь на 15 марта. Пьяный водитель на внедорожнике Toyota Land Cruiser разбил легковой автомобиль Skoda. Два человека из легковушки - водитель и пассажирка - погибли на месте.

Ранее сообщалось, что под Харьковом случилась череда смертельных ДТП. Все три аварии, в которых погибли 4 человека, произошли в один день.

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