Пьяный водитель снес авто на перекрестке: появилось жуткое видео убийства [ Редактировать ]
В ночь на понедельник, 15 марта, в Киеве, на перекрестке проспекта Шухевича и бульвара Перова в Деснянском районе, произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.
Так, 28-летний пьяный мужчина убил двух ни в чем не виновных мужчину и женщину, которые просто стояли на перекрестке, ожидания зеленого сигнала светофора.
Несмотря на то, что дорога была пустой, пьяный мужчина влетел на скорости в стоящий автомобиль и буквально разнес его на части.
Нарушителя задержала полиция Киева, виновник уже находится за решеткой.
Полиция и прокуратура будет требовать в суде задержания без права выхода под залог. Максимальная ответственность за это преступление будет составлять только до 10 лет лишения свободы. У мужчины будет право на амнистию и досрочное освобождение после отбывания 1/2 срока.
Отметим, что после публикации завтра "Закона об усилении ответственности за нарушение правил дорожного движения", такого рода нарушители будут уже получать по 12 лет заключения без права на амнистию или помилование. А досрочное освобождение возможно будет только после отбытия не менее 2/3 срока.
Ранее сообщалось, что под Харьковом случилась череда смертельных ДТП. Все три аварии, в которых погибли 4 человека, произошли в один день.
Также мы писали о том, что в Киеве пьяный водитель маршрутки попал в ДТП.
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