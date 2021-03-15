В ночь на понедельник, 15 марта, в Киеве, на перекрестке проспекта Шухевича и бульвара Перова в Деснянском районе, произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

Так, 28-летний пьяный мужчина убил двух ни в чем не виновных мужчину и женщину, которые просто стояли на перекрестке, ожидания зеленого сигнала светофора.

Несмотря на то, что дорога была пустой, пьяный мужчина влетел на скорости в стоящий автомобиль и буквально разнес его на части.

Нарушителя задержала полиция Киева, виновник уже находится за решеткой.

Полиция и прокуратура будет требовать в суде задержания без права выхода под залог. Максимальная ответственность за это преступление будет составлять только до 10 лет лишения свободы. У мужчины будет право на амнистию и досрочное освобождение после отбывания 1/2 срока.

Отметим, что после публикации завтра "Закона об усилении ответственности за нарушение правил дорожного движения", такого рода нарушители будут уже получать по 12 лет заключения без права на амнистию или помилование. А досрочное освобождение возможно будет только после отбытия не менее 2/3 срока.

Ранее сообщалось, что под Харьковом случилась череда смертельных ДТП. Все три аварии, в которых погибли 4 человека, произошли в один день.

Также мы писали о том, что в Киеве пьяный водитель маршрутки попал в ДТП.