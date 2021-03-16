Контроль за воздухом: в Киеве появились пункты мониторинга атмосферы [ Редактировать ]
В столице начали работу специальные пункты, которые ведут круглосуточные наблюдения за качеством воздуха. Они находятся в Дарницком и Днепровском районах.
Станции разместили по улицам Архитектора Вербицкого, 26 и на Харьковском шоссе, 7/1. Известно, что их программное обеспечение в полной мере соответствует европейским стандартам, а также всем рекомендациям ВОЗ.
Пока город имеет два таких поста мониторинга. Еще три поста планируем установить до конца этого года - в Печерском, Оболонском и Соломенском районах. Сейчас управление экологии КГГА нарабатывает план развития системы мониторинга и установления новых постов во всех районах столицы.
Известно, что вся система исследует следующие показатели:
- диоксид серы (продукт горения);
- диоксид азота; оксид азота;
- оксид углерода (угарный газ);
- озон; сероводород;
- аммиак (удушающий запах, неорганическое соединение);
- пыль.
Читайте также, в Киеве зафиксировано загрязнение воздуха из-за активной работы котельных систем в частном секторе в связи с резким снижением температуры. В воздухе столицы превышены среднесуточные предельно допустимые концентрации диоксида азота и диоксида серы.
Кроме того, такие мегаполисы, как Киев, постоянно страдают от задымленности и смога. смог вызывает большие проблемы со здоровьем, а именно: головные боли, кашель, нарушения сна, воспаление слизистых оболочек носа, глаз и горла, общее снижение иммунитета и другие.
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