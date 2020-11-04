Такие мегаполисы, как Киев, постоянно страдают от задымленности и смога. Ситуация заметно ухудшается весной и осенью. Несмотря на то, что палить костры и поджигать целые поля запрещено законом, это никак не контролируется.

"Подробности" расскажут, что делать, чтобы обезопасить свое здоровье, в случае загрязнения воздуха в вашем районе.

Так, смог вызывает большие проблемы со здоровьем, а именно: головные боли, кашель, нарушения сна, воспаление слизистых оболочек носа, глаз и горла, общее снижение иммунитета, респираторные заболевания, болезни сердца, увеличение риска заболевания раком.

Как защититься

1. Как можно меньше бывайте на открытом воздухе. Постарайтесь выходить на улицу только по критической надобности.

2. Воздержитесь от проветривания. Несмотря на то, что рекомендуется проветривать помещение, в котором вы живете или работаете, как можно чаще, в период задымленности лучше от этого воздержаться. Откроете окна, когда ситуация на улице улучшится.

3. Влажная уборка - проводите хотя бы раз в день. Это очень важно. Вредоносные микрочастицы оседают на мебели, полу и стенах.

4. Маска - быстрая, но временная мера предосторожности. Хоть маски и не защищают дыхательные пути от микрочастиц угарного газа, но все же могут стать хоть каким-то барьером. Можно воспользоваться респиратором, он хорошо защищает от пыли.

Важно! Если вам трудно дышать или есть другие симптомы - немедленно следует обратиться к врачу. Не игнорируйте свой организм.

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