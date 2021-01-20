В Киеве зафиксировано загрязнение воздуха из-за активной работы котельных систем в частном секторе в связи с резким снижением температуры. Об этом сообщает Управление экологии и природных ресурсов КГГА.

Так, наблюдается превышение предельно допустимых концентраций продуктов горения и пыли в Дарницком районе столицы. Резкий запах гари ощущается в разных районах Киева.

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По данным стационарных постов Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского за 19 января, в воздухе столицы превышены среднесуточные предельно допустимые концентрации диоксида азота и диоксида серы (продуктов горения) в 1,5 - 2 раза.

"Сейчас погодные условия способствуют накоплению вредных примесей в атмосферном воздухе... В связи с резким снижением температурных показателей жители частных усадеб начали активно сжигать твердые бытовые отходы, в которых также попадает мусор с пластиком, что влияет на загрязнение воздуха", - говорится в сообщении.

Специалисты напоминают, что в случаях задымленности следует:

ограничить пребывание на открытом воздухе; держать окна закрытыми, особенно ночью и ранним утром; включить системы кондиционирования и очистки воздуха; проводить влажную уборку, поставить емкости с водой, чтобы повысить влажность воздуха; увеличить потребление жидкости до 2-3 литров в день для взрослых. Если у вас появилась одышка, кашель или бессонница, необходимо обратиться к врачу.

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