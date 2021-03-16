На территории Днепра строят первую очередь новейшего аэродромного комплекса. Его обещают ввести в эксплуатацию в 2022 году. Об этом сообщает министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

По его словам, новый терминал будет соединен с существующей взлетно-посадочной полосой. Самолеты смогут воспользоваться новым перроном.

Первая очередь строительства нового аэродрома в Днепре охватывает строительство перрона и рулежных дорожек. Это позволит соединить новый терминал с существующей взлетной полосой на время строительства новой. То есть, уже к концу следующего года пассажиры смогут пользоваться новым терминалом, а самолеты - новым перроном.

Отмечается, что в настоящее время на этапе строительства генеральным подрядчиком будут построены временные дороги, производственная база и строительный городок, после чего начнется сооружение самого перрона. Известно, что всего за 2021 год в стране планируют построить 6 аэропортов в разных регионах Украины.

Читайте также, президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что на Донбассе планируют построить новый аэропорт. Воздушные ворота будут предназначаться для приема гражданских рейсов.

Кроме того, украинское правительство одобрило прошение президента Украины Владимира Зеленского, касающееся кредита от Европейского инвестиционного банка в 270 миллионов евро на "Развитие аэропорта "Борисполь". Средства должны помочь Украине провести масштабную модернизацию "воздушных ворот".

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