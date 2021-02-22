В понедельник, 22 февраля, президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что на Донбассе планируют построить новый аэропорт. Об этом он рассказал в ходе форума "Украина 30" .

По его словам, аэропорт будет создан для гражданских рейсов

Между Луганской и Донецкой областями будут искать точку, и в этом году мы начнем проектирование нового серьезного аэропорта для этих двух областей.

Напомним, 14 февраля около 10 утра во время перемещения в районе Новолуганского с целью проверки несения службы и ротации военнослужащих на огневых позициях в результате подрыва на неустановленном взрывном устройстве получили ранения, несовместимые с жизнью, трое военных: капитан Александр Войтенко (1974 рождения), старший солдат Вячеслав Алексеенко (1987 года рождения) и старший солдат Дмитрий Мироненко (1994 года рождения).

Ранее сообщалось, что Зеленский из-за гибели военных на Донбассе принял важное решение.

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