Аэропорт "Борисполь" начнет развиваться: Украина получит 270 миллионов [ Редактировать ]
Украинское правительство одобрило прошение президента Украины Владимира Зеленского, касающееся кредита от Европейского инвестиционного банка в 270 миллионов евро на "Развитие аэропорта "Борисполь".
Средства должны помочь Украине провести масштабную модернизацию "воздушных ворот" и увеличить пассажиропоток до 56 миллионов человек в год к 2040 году.
В том числе за счет повышения технического оснащения, конкурентоспособности предприятия, расширение сети маршрутов и привлечение новых авиаперевозчиков.
Отмечается, что, в частности, будет проведены работы по улучшению летной зоны №2, так как крупногабаритные воздушные судна требуют иного подхода к постройке взлетно-посадочных полос. Все работы будут осуществляться с обязательным учетом опыта ряда стран и международных организаций как ICAO и IATA при эксплуатации самолетов.
Читайте также, Украина подписала кредитное соглашение на миллиард гривен. Данное документ свидетельствует, что Украина является надежным партнером для международных инвесторов, выполняет взятые на себя обязательства, и открыта к новым инвестициям в банковском секторе.
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