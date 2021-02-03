За эти деньги планируется увеличить пассажиропоток до 56 миллионов человек в год к 2040 году/ фото: Цензор

Украинское правительство одобрило прошение президента Украины Владимира Зеленского, касающееся кредита от Европейского инвестиционного банка в 270 миллионов евро на "Развитие аэропорта "Борисполь".

Средства должны помочь Украине провести масштабную модернизацию "воздушных ворот" и увеличить пассажиропоток до 56 миллионов человек в год к 2040 году.

В том числе за счет повышения технического оснащения, конкурентоспособности предприятия, расширение сети маршрутов и привлечение новых авиаперевозчиков.

Отмечается, что, в частности, будет проведены работы по улучшению летной зоны №2, так как крупногабаритные воздушные судна требуют иного подхода к постройке взлетно-посадочных полос. Все работы будут осуществляться с обязательным учетом опыта ряда стран и международных организаций как ICAO и IATA при эксплуатации самолетов.

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